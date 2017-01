Napoli, siamo ai saluti. Alla trasmissione “Pezzi da 90” condotta da Massimo Boccucci sull’emittente umbra Radio Onda Libera, Silvio Pagliari, agente di Manolo Gabbiadini, ha ammesso che l'avventura in azzurro del suo assistito è ai titoli di coda: "Per Gabbiadini sistemiamo tutto al massimo la prossima settimana. Ormai la decisione è stata presa d'accordo con il Napoli, anche se non dirò dove può andare neanche sotto tortura. Pure l'anno scorso, quando poi passò con gli azzurri, segnò con la Sampdoria prima di lasciarla. Se lo vedo meglio in Bundesliga o in Premier League? Andrà in uno dei due campionati. Ha forza, potenza, tecnica: può stare benissimo in entrambi i contesti".



CONSIGLI DI MERCATO - Poi dà qualche consiglio di mercato: "Vedrei bene in Italia il 29enne centrocampista brasiliano Luiz Gustavo del Wolfsburg come usato sicuro e il 20enne centrocampista offensivo Julian Brandt del Bayer Leverkusen. Tra i giovani in circolazione scelgo, lasciando stare i miei, il 19enne centrocampista Francesco Cassata che gioca con l'Ascoli ed è della Juve e il 19enne portiere Alex Meret che sta alla Spal e di proprietà dell'Udinese.