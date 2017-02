Silvio Pagliari, procuratore dell'ex attaccante del Napoli Manolo Gabbiadini ora in forza al Southampton parla così a proposito del suo assistito a Radio Blu: “Il mese di gennaio è stato molto difficile: dovevamo mettere insieme tutti i pezzi della trattativa, con De Laurentiis che è stato molto restio a cederlo. Il Southampthon l’ha voluto a tutti i costi e il progetto tecnico dei Saints è di quelli importanti. Italia? De Laurentiis non voleva rafforzare squadre italiane e noi non volevamo andare in squadre dalle potenzialità inferiori a quelle dei partenopei. Accostamento alla Fiorentina? Non ho mai parlato con Corvino di questa soluzione e non ho sentito nessuno del club gigliato. Firenze sarebbe stata una piazza gradita, ma non c’è stato mai niente. Kalinic? Di fronte a queste cifre ero sicuro che se ne andasse”.