L'agente di Manolo Gabbiadini, Silvio Pagliari, ha parlato a Radio Onda Libera del futuro della punta sotto contratto con il Southampton. Nonostante alcuni voci su un possibile ritorno in Italia, l'ex-Napoli resterà in Premier League: "Manolo non si muovo, sta bene in Premier League. L'addio al Napoli è stato per un discorso tattico, Lui è più adatto in un attacco a due e in situazioni diverse da come gioca Sarri".