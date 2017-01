"L'Inter non mi ha mai detto che Gabigol potrebbe essere ceduto. Ha un contratto fino al 2021. Il 13 gennaio comunque sarò a Milano”. A parlare all’Ansa è l’agente del brasiliano classe 1996, Wagner Ribeiro. Ieri Gabigol ha trovato il primo gol con la maglia dell’Inter nel triangolare di Marbella, adesso il giocatore vuole più spazio e lo stesso procuratore del brasiliano ha indicato la strada alla società e a Stefano Pioli.



LE PAROLE - “Ha davvero molto potenziale - ha aggiunto Wagner Ribeiro -. Ha bisogno solo di essere gestito perché avere 20 anni non può essere un problema e deve essere invece un vantaggio. Gabigol somma forza e talento. Comunque speriamo che sia un 2017 migliore per lui nell’Inter”. Con Palacio e Biabiany in partenza, il brasiliano potrebbe trovare più spazio nel girone di ritorno. L’ipotesi prestito sembra ormai scongiurata, Gabigol vuole continuare ad ambientarsi all’Inter e vuole lottare per avere più chance in campionato.



UNA VERA OPPORTUNITÀ - Ieri il brasiliano a Cadice ha avuto la possibilità di mettersi in mostra, anche se in una partita durata solo 45 minuti e contro un avversario come la Real Balompedica Linense, squadra che milita nella terza divisione spagnola. Ora Gabigol aspetta una vera chance da Pioli. Visti i 30 milioni pagati al Santos la scorsa estate, il giovane brasiliano lo meriterebbe davvero. Senza diventare un titolare indiscusso, per questo ci sarà tempo.