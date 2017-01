A Fantagazzetta.com, l'agente di Gabigol, Wagner Ribeiro, fà chiarezza circa il futuro del proprio assitito.



Qual è allo stato attuale la situazione di Gabigol?

“Non c’è nulla di nuovo al momento. Ha un contratto con l’Inter e non ci sono novità di rilievo”.



Nelle ultime ore si parla di un interesse della Fiorentina nei suoi confronti. C’è qualcosa di concreto?

“Personalmente non sono stato contattato da nessuno. Se poi hanno parlato con l’Inter non lo so, ma a brevissimo sarà fatta chiarezza”.



Quando dovremo aspettarci a tal proposito novità?

“Nei prossimi giorni sarò a Milano e faremo il punto della situazione con la società. Che vuole tenerselo stretto e non lasciarlo andare da nessuna parte”.



Gabriel come sta vivendo questo momento?

“All’Inter sta bene, ha voluto fortemente venire qui e vuole imporsi con questa maglia. E’ normale che avrebbe bisogno di giocare di più per mettere in mostra le sue indiscusse qualità, ma sta lavorando duro giorno dopo giorno”.



Pare che dalla Premier, Liverpool soprattutto, farebbero carte false pur di assicurarsi le sue prestazioni…

“Stiamo parlando di un giocatore sopra la media alla sua età ed è naturale che sia oggetto di determinati interessi…”.



In ogni caso ci pare di capire che non è così scontata, seppur solo in prestito, una sua partenza a breve dalla Pinetina.

“No assolutamente, gode della massima fiducia di tutto l’ambiente”.