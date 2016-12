News su messenger! Ricevi gratis tutte le notizie della tua squadra



Dopo le parole del presidente del Santos, Modesto Roma, che ancora una volta ha ribadito la volontà di riavere Gabigol in prestito a gennaio (LEGGI QUI), anche l'agente della punta brasiliana dell'Inter, Wagner Ribeiro è tornato a parlare del futuro del suo assistito.



Ai microfoni di ESPN Brasil ha confermato la volontà di rimanere in Italia attaccando però gli allenatori italiani: "In Italia, gli allenatori preferiscono giocatori più anziani, più maturi. Pensavo potessero concedere una chance a Gabriel, e invece non è avvenuto nulla di tutto questo. Ovviamente, ora sta vivendo un processo di maturazione naturale. E' cresciuto in una cultura diversa, il calcio qui è più veloce, ma lui pensava di venire in Italia per giocare".



TROPPA PRESSIONE - "L'Inter è come una nazionale, e Gabriel sente sulle sue spalle la pressione della stampa e del Brasile. Noi, dal canto nostro, vogliamo solo restare all'Inter, vogliamo che diventi titolare, ma per farlo deve essergli data una prima possiiblità".



PRESTITO? NECESSARIO - "Bisogna avere pazienza, questo periodo di adattamento che lui dovrebbe fare in una squadra piccola italiana o spagnola è sì necessario, però ha bisogno di essere pronto. Il fatto di dover andare in una squadra piccola abbatte psicologicamente, non è facile. Ora viaggerò verso Milano nel mese di gennaio per capire se l'Inter lo vuole tenere o dare in prestito. Non escludo un ritorno in Brasile, ma ripeto: perderebbe il posto da extracomunitario".