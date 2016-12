Una gioia, ma solo a metà. I sette minuti disputati a San Siro con la Lazio hanno reso felice, che ha anche dichiarato di voler rimanere all’Inter e di non pensare al ritorno in Brasile. Allo stesso tempo, però,è tornato sulla difficile situazione del classe 1996 in un’intervista esclusiva a Gazetta Esportiva. Il procuratore del giocatore dell’Inter, infatti, non ha gradito il comportamento tenuto da de Boer prima e Pioli poi nei confronti dell’assistito: “Vorremmo ricevesse un'opportunità di giocare per più tempo visto che hanno speso 30 milioni di euro. Anche se sul contratto non c'è scritto che deve essere per forza titolare".- Diverse le ipotesi che sono state fatte per il futuro di Gabigol. Dal prestito in Brasile, a quello in Italia. L’agente Wagner Ribeiro ha parlato anche di questo nell’intervista: "Ritengo che. Se non gioca vedremo cosa fare".