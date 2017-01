L'agente di Ganso, Giuseppe Dioguardi, ha parlato ad ABC del futuro del suo assistito, in uscita dal Siviglia: "La posizione del club in questo momento è che il giocatore partirà solo a fronte di un'offerta molto importante dal punto di vista economico, niente prestiti. Per ora Ganso quindi resta al Siviglia, quando qualche club mi chiama passo direttamente dalla società andalusa. Il Fenerbahce? Sono stati molto corretti. Mi hanno chiamato e poi hanno parlato col Siviglia, che ha detto no al prestito. Il Fenerbahce riconosce il valore di Ganso, ma non possono comprare fino alla prossima estate per una sanzione della FIFA che limita gli acquisti. Ci sono una decina di club interessati, ma quando parliamo di cessione la cosa cambia".