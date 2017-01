C'è chi dice no. Anche alla possibilità di giocare nel Barcellona, al fianco di campioni come Iniesta, Suarez, Neymar e - soprattutto - Messi. È Sebastian Giovinco, che un anno fa aveva l'opportunità di trasferirsi al Barça, come rivelato dal suo agente, Andrea D'Amico, a Premium Sport: "A gennaio 2016 la dirigenza blaugrana era venuta a Milano con l'intenzione di prenderlo in prestito, ma Sebastian disse no".



CHE NUMERI! - "Anche Toronto non l'avrebbe lasciato andare via. È stato acquistato anche per far crescere il club, come dimostra questa annata, quando ha regalato un sogno ai tifosi italiani in Canada". Un sogno che si è interrotto nella finale della MLS, persa contro i Seattle Sounders. Una macchia che comunque non cancella le due grandi stagioni della Formica Atomica, in grado di realizzare 45 gol e 30 assist in 72 partite con la squadra canadese. Prestazioni super, che hanno attirato l'attenzione dei club cinesi.



OFFERTE CINESI - "Due società - ha continuato D'Amico - hanno manifestato concreto interesse, che va poi trasferito al Toronto: davanti a certe cifre sarebbe dura dire no, vanno di gran lunga oltre lo stipendio attuale di Sebastian. Soprattutto perché la curva di carriera di un professionista non è lunga. Ma sarà dura strapparlo a Toronto". Dopo il no al Barcellona, Giovinco dirà sì alla Super League? Dall'America all'Asia, la Formica Atomica è al centro del mercato.