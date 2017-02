Nuove sirene cinesi per Sebastian Giovinco, nel mirino del Beijing Guoan. Andrea D'Amico, agente dell'attaccante italiano in forza al Toronto FC ha confermato a Sky: "Per ora ha detto di no, i soldi non vanno bene per il Toronto e non vanno bene per lui. Vediamo… Come si tratta con i club cinesi? Ci sono tantissimi intermediari. Loro sono venuti e hanno fatto le loro offerte, sia il Beijing che altre squadre. E poi c'è una escalation: una prima offerta, si dice di no e poi si alza. In questo momento per la Cina quello economico è l'ultimo dei problemi. Hanno avuto un po' di problemi con l'operazione Tevez perché la popolazione si è un po' rivoltata e sappiamo quanto la Cina abbia a cuore anche l'umore del popolo. Hanno investito sul calcio anche come un fattore di stabilizzazione sociale importante".