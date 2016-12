Gustavo Gomez è stato il secondo acquisto più caro della scorsa estate (8,5 milioni versati al Lanus) per il Milan. Il nazionale paraguaiano ha convinto Montella che lo considera la prima alternativa alla coppia titolare formata da Romagnoli e Paletta. Calciomercato.com ha fatto un primo bilancio in esclusiva con il suo agente, Augusto Paraja.



Primi cinque mesi in Italia per Gomez, come procede il suo ambientamento al Milan?

"Lui è molto contento di come stanno andando le cose, è chiaro che ha una grande voglia di giocare. Sapeva fin dall'inizio che arrivava in un grande club e che avrebbe dovuto lottare in ogni singolo allenamento per conquistarsi il posto. C'è bisogno di tempo, speriamo non sia molto".



Montella lo ha spesso elogiato, affermando che serve del tempo per capire il calcio italiano dal punto di vista tattico. Secondo lei quando lo vedremo nella sua migliore versione?

"Mi aspetto fin da gennaio. Ogni volta che è stato chiamato in causa ha offerto delle buone prestazioni, dimostrando di poter essere una risorsa importante per la squadra. Lui mi conferma di trovarsi molto bene con il club".



Ha già parlato con Maiorino e Galliani per fare un primo bilancio?

"Non ho ancora parlato con loro ma so che lo appoggiano e lo aiutano in ogni cosa. Il Milan ha una struttura importante, che permette ai propri atleti di esprimersi al meglio".



Tra i compagni sembra aver legato molto con la componente latina.

"Assolutamente, è molto legato con Sosa, Bacca, Suso e tutti gli altri. Ma anche con la parte italiana, si è creato un grande gruppo".



In estate è arrivato quasi a sorpresa nel Milan: è stata una trattativa rapida?

"Si è sviluppata e conclusa nel giro di pochi giorni. Credo che il Milan sia stato avvisato che stavamo chiudendo con un altro club italiano, aveva anche un'offerta interessante dalla Turchia. Poi quando ho saputo del loro inserimento ne ho parlato subito con Gustavo che non ci ha pensato nemmeno un minuto, ha subito detto voglio andare al Milan, un treno del genere non passa due volte nella vita. Possiamo dire che è stato amore a prima vista".



E' possibile sapere il nome della squadra italiana?

"Per rispetto del loro direttore sportivo preferisco non fare il nome".



Se dovesse fare un paragone con un difensore che ha già giocato in Italia?

"Dico senza dubbio Walter Samuel, per caratteristiche possono essere paragonati. Gustavo mi parla sempre di lui, lo ha sempre ammirato tanto per la sua grande professionalità e per i tanti successi ottenuti nella sua carriera".