Guerra, agente di Gonalons, ha parlato a Radio Kiss Kiss dei motivi che hanno spinto Tolisso a rifiutare il Napoli: ''Non sono sicuro che Gonalons fosse pronto per giocare a Napoli quando lo cercò De Laurentiis. Benitez lo voleva a tutti i costi, ma il ragazzo non si sentiva pronto. Lui stesso disse allo spagnolo che non era il momento per lasciare Lione, se il tecnico del Newcastle fosse stato in azzurro l’operazione si sarebbe fatta certamente quest’anno. Tolisso? È stato vicinissimo, ma lo ripeto: l’immagine che ha Napoli in Francia purtroppo è quella della serie Gomorra, purtroppo i francesi spesso non conoscono la bellezza della città e l’amore e l’accoglienza delle persone che la abitano. Questo a volte può penalizzare''.