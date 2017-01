In un'intervista concessa al quotidiano La Nazione, l'agente del difensore argentino Gonzalo Rodriguez, José Raul Iglesias, ha pronunciato parole che sembrano sancire definitivamente la rottura col club viola. Il contratto del giocatore scade a giugno e la distanza tra domanda e offerta appare incolmabile: "In questi mesi non ho ricevuto nessuna telefonata da parte della Fiorentina e questo comportamento mi fa pensare che ormai al club non interessi più formulare una proposta di rinnovo per Gonzalo. Da tempo peraltro stiamo valutando varie proposte e sono certo che entro un mese definiremo tutto con una nuova squadra. Sui nomi non voglio dire nulla; quello però che posso confermare è che in tanti hanno chiesto informazioni su Gonzalo e dopo la prestazione di domenica contro la Juventus a maggior ragione".



Il centrale argentino è stato accostato nelle scorse settimane a Inter e Milan ma, secondo quanto raccolto da calciomercato.com, nessuna delle due formazioni milanesi ha manifestato un reale interesse per l'ex Villarreal.