La convivenza tra Gonzalo Rodriguez e la Fiorentina sta per giungere al termine. Alla conclusione di questa stagione scadrà il contratto dell'argentino e non ci sono segnali che fanno credere che possa essere rinnovato. "E' incredibile non dare a Gonzalo lo stesso ingaggio che ha percepito negli ultimi tre anni - si lamenta il procuratore del calciatore, Josè Raul Iglesias, intervistato da Fiorentinanews.com - e che lo si lasci andare via: gli è stato offerto il 25% in meno. Non si può credere che un club di prestigio come la Fiorentina possa perdere il suo capitano, che ha giocato più di 150 partite in cinque anni ad un livello superlativo, in questo modo. Ma questa è la realtà di oggi".



​Dopo aver detto che i viola non lo hanno "mai chiamato negli ultimi due mesi", il procuratore ha anche dichiarato che lo "hanno chiamato diversi club di diversi paesi per avere informazioni". Tra questi segnaliamo la Sampdoria dove c'è Daniele Pradè che lo conosce benissimo.