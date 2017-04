Con un futuro sempre più lontano da Firenze, Gonzalo Rodriguez, si prepara a tornare in campo domenica prossima con la Fiorentina dopo la squalifica scontata contro il Bologna. Fiorentinanews.com ha contattato il suo procuratore, José Iglesias, per fare il punto della situazione: ‘Non ho più sentito Corvino, non mi ha più chiamato. Non so cosa succederà alla fine della stagione posso solo dire che Gonzalo adesso pensa solo alla Fiorentina. Ha un contratto fino al 30 di giugno e sino ad allora è un giocatore viola e darà tutto per la Fiorentina. Peccato che i viola lo stiano lasciando andare’.