Intervistato da Voci di sport. il procuratore di Gonzalo Rodriguez José Raul Iglesias ha chiuso alla possibilità di rinnovare il contratto con la Fiorentina aprendo ad una permanenza in Serie A.

NON RINNOVA - "Corvino ci ha proposto un prolungamento con decurtazione del 25% rispetto a quanto oggi percepisce Gonzalo. La mia risposta è stata: "Dacci lo stesso stipendio che incassa oggi il mio assistito, non un euro di più, e siamo d’accordo". Da allora non ho più sentito nessuno. E dubito che succederà. A me sembra strano che la Viola sia disposta a perdere a parametro zero un giocatore così importante come Rodriguez, ma la realtà dei fatti porta a credere questo. E io devo rispettare tale la scelta”.



PUO' RESTARE IN ITALIA - "Non abbiamo ancora firmato per nessun altro club, ma ammetto di essere stato contattato in via ufficiosa, diciamo per un pour parler, da vari intermediari che lavorano per squadre italiane, spagnole e tedesche. A tutti ho risposto con le stesse parole, spiegando che fra pochi mesi Gonzalo sarà un giocatore libero. Rodriguez fa gola a tanti. Se non dovesse restare a Firenze mi immagino si auspichi la permanenza in Italia".



VUOLE LOTTARE PER LA CHAMPIONS - "Da voi si trova benissimo, avendo moglie e figlio italiani. L’importante è che arrivi un’offerta interessante da una squadra con obiettivi sportivamente avvincenti, come quello di lottare per l’approdo in Champions League”.