Intervenuto ai microfoni di Radio Crc, l'agente di Alberto Grassi, Mario Giuffredi, ha parlato del futuro del suo assistito: "Mi arrabbio quando si parla di lui in un certo modo, era considerato uno dei giovani più promettenti ma paga la situazione dell'ultimo anno e mezzo. Chiunque avrebbe fatto fatica arrivando a gennaio in quel Napoli".



GAGLIARDINI - "Poi è stato mandato all'Atalanta e c'è stata l'esplosione di Gagliardini, poi quella di Kessie, quindi Grassi è in prestito secco e la situazione va analizzata in questo senso".



PERSI SEI MESI - "Il Napoli dovrà decidere cosa fare, l'anno scorso ha perso sei mesi e quest'anno è stato sbagliato rimandarlo indietro in prestito secco, quando l'Atalanta ha i propri giovani da far giocare. Lui ha pagato un'errata valutazione, ma il suo valore non si discute, non a caso è sempre convocato nell'Under 21 ed è sempre un '95".