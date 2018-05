Sandro Stemperini, agente di Kwang-Song Han, ha parlato a ilBiancoNero.com del futuro dell'attaccante nordcoreano del Cagliari: "Ho letto cose fuori luogo, tipo che sia stato fatto fuori. In realtà il ragazzo è stato sfortunato negli ultimi tempi: di ritorno dagli impegni con la sua nazionale si è fatto male alla caviglia, poi è addirittura finito in ospedale per un virus che gli ha fatto perdere tre chili. Solo adesso ha recuperato una forma accettabile e ci tiene a dare il suo contributo per trascinare il Cagliari alla salvezza".



OFFERTA JUVE - "Non è un mistero, c'è stato un incontro tra il presidente Giulini, Marotta e Paratici al quale ero presente anche io. La Juventus aveva formulato una proposta importante, inserendo nell'operazione il cartellino di Cerri e alcuni bonus. Giulini però ha rifiutato, decidendo di puntare forte su Han che poi di recente ha rinnovato fino al 2023. Anche il Napoli aveva sondato il terreno, ne ho parlato con Giuntoli".



SALVEZZA E FUTURO - "L'unico vero obiettivo è adesso dare una mano per la salvezza, di mercato eventualmente se ne parlerà solo dopo. Han vuole restare in Serie A e spera di poterlo fare con il Cagliari che ha puntato su di lui".