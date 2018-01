Il procuratore del nordcoreano Han Kwang-Song, Sandro Stemperini, intervistato da TuttoJuve.com parla del suo assistito.



Han, in questi giorni, è accostato con insistenza alla Juventus. Sono veritieri questi rumors?

"Siamo molto onorati di essere accostati alla Juventus, che è un grandissimo club. Al momento sto leggendo le notizie come voi (sorride ndr), ma ufficialmente non ho ancora avuto nessun contatto coi bianconeri".



E il senatore Razzi lo ha già consigliato alla Juve aggiungendo "spero che si possa fare questa operazione".

"Non ero a conoscenza di questo. Rispetto l'onorevole Razzi, perchè all'inizio ha avuto una parte attiva nella collaborazione tra la Corea del Nord e quella scuola calcio in cui Han ha iniziato. Fa molto piacere avere un estimatore del genere".