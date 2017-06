Mario Giuffredi, agente di Hysaj, ha parlato a Radio Crc del futuro del giocatore albanese: ''Elseid non si muove da Napoli, la società ci ha fatto sapere che non intende vendere i propri pezzi da novanta, poi il discorso cessione non si è mai aperto quest’anno, l‘anno scorso ha rinnovato il proprio contratto, i dirigenti sono stati dei signori con Elseid e lo hanno accontentato in tutto, potevano anche non farlo, anche lui è felicissimo di restare per migliorarsi ancora''.