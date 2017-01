Letterio Pino, collaboratore di Wanda Nara per la procura di Icardi, ha parlato del capitano nerazzurro e della sua situazione all'Inter, oltre che della possibile chiamata in nazionale: ''Un ragazzo di 23 anni con la fascia di capitano da due anni e questa media gol, è semplicemente un fenomeno. La Nazionale? Non so il dente avvelenato di Maradona da dove derivi, forse da alcune vicende personali. Fuori dal campo la morale, Maradona, non può farla nessuno, per motivi che non è elegante elencare. Mercato Inter? Penso che i prossimi arrivi possano essere di fascia medio-altissima vista la solidità di questo gruppo''.