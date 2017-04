per l'esterno della Nazionale. Intervistato da Premium Sport, l'agente di Insigne Fabio Andreotti ha raccontato la firma del prolungamento e un retroscena legato ai rossoneri: "Avere rinnovato con il Napoli è qualcosa di importante per il club, la città e soprattutto per Lorenzo. Ha sempre detto che continuare con la sua squadra del cuore era il suo sogno. E' stata proprio una scelta di cuore: c'erano opportunità economiche più vantaggiose all'estero e anche in Italia: diverse squadre lo seguivano".- Tra queste il, che ha mosso passi concreti per lui: "Sì, prima del closing(attuale ds rossonero ndr)Come studio (Doa Managment ndr) abbiamo dovuto sondare il mercato e di questo Giuntoli era stato informato".Ora però c'è solo il Napoli e un progetto per vincere: "De Laurentiis ha sempre sviluppato progetti tecnici con un'ossatura di giocatori esperti contornata da giovani interessanti in ottica presente e futura. Il presidente è anche attento ai bilanci e fino a questo momento è riuscito a ottenre l'equilibrio tra esigenze di bilancio e competitività della rosa. Insigne ha manifestato la passione per un club per il quale ha fatto il tifo fin da bambino riempiendo la sua stanza dei poster del Napoli. Tutto fa pensare a una storia davvero significativa anche con Sarri. Non credo ci siano dubbi sulla permanenza del tecnico".