Antonio Ottaiano, agente di Insigne, ha parlato a Radio Kiss Kiss della scelta del giocatore del Napoli, che in Nazionale ha preso la maglia numero 7: ''La scelta della numero 7 in nazionale è solo dovuto a motivi di disponibilità. Le cose sono molto cambiate in questi anni, prima qualcuno storceva il naso quando veniva chiamato in nazionale. Ora, invece, tutti riconoscono le qualità di Lorenzo. Può dare tanto anche alla nazionale di Ventura''.