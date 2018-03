Joao Santos, agente di Jorginho, centrocampista del Napoli, parla a a Radio CRC: "Manchester United su Jorginho? Il mio assistito è un ragazzo perbene, lotta per lo scudetto, gioca titolare ed è in Nazionale, tra le più importanti. Se un giocatore così non è visto dalle grandi squadre come lo United vuol dire che non stiamo parlando di calcio. Non so se il Napoli stia parlando col procuratore di Torreira, Giuntoli non mi ha detto nulla, ma posso dire che nessun dirigente del Manchester ha fatto ciò che sta facendo il Napoli con Torreira".