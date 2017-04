"Jorginho e' felice di riuscire a fare bene soprattutto perche' il calcio italiano e' difficile rispetto ad esempio a quello spagnolo". Cosi', ai microfoni di Radio Crc, Joao Santos, il procuratore del centrocampista del Napoli Jorginho. "Mancano poche partite alla fine del campionato, ma se il Napoli le vincera' tutte, credo che raggiungera' il secondo posto - spiega l'agente del 25enne brasiliano, naturalizzato italiano - Non e' facile, ma senza l'impegno infrasettimanale ci sara' il tempo di recuperare. Ora, la squadra avra' il tempo di riposare, magari viaggia anche meno e si puo' provare a centrare la Champions diretta". Per quanto riguarda la prossima stagione, "sara' difficile per il Napoli tenere tutti i calciatori, ma se cosi' fosse, il Napoli partirebbe in vantaggio l'anno prossimo. In ogni caso, saro' difficile per la Juventus competere con questo Napoli nella prossima stagione". Il suo assistito dovrebbe restare in azzurro: "Un giocatore come Jorginho e' ovvio che e' visionato da diverse squadre, ma ha un contratto col Napoli. Se il Napoli tratterra' tutti - conclude Santos - potra' battersi per lo scudetto".