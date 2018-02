Intervenuto ai microfoni di Sportitalia, Oscar Damiani, ha parlato della trattativa che ha portato Karamoh a vestire la maglia dell'Inter.



“Karamoh sta facendo molto bene, è giovanissimo. Quando l’ho proposto ad Ausilio lo conosceva già e ha voluto subito concludere la trattativa. Aveva solo un anno di contratto e lo hanno pagato 5.5 milioni, era praticamente una porta aperta perché il loro gruppo di lavoro lo aveva già sotto occhio, quindi io non ho faticato. È stata una trattativa difficile e complicata con il Caen perché c’erano società inglesi che offrivano molto di più dell’Inter e anche il Saint Etienne offriva 10 milioni di euro, ma lui aveva già fatto la sua scelta anche in controtendenza, perché ultimamente i francesi non vogliono venire in Italia”.