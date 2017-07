Orestis Karnezis, portiere dell'Udinese, piace al Napoli per il ruolo di vice Reina. Queste le parole del suo agente, Panagiotakis, a pianetanapoli.it: "Posso dire che sono solo rumours e che sono iniziati già dall’estate scorsa, nessuno dell’Udinese e del Napoli ha contattato me e Orestis per parlare di questa trattativa. Poi non escludo che le due società ne parlino. Premetto che Orestis sta bene ad Udine. Lui è il portiere della Nazionale greca ma come si farebbe a dire no alla piazza di Napoli?".