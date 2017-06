22.45 IL FRATELLO DI KEITA AL VELENO - Il fratello di Keita Tobal Balde Diao ha espresso su Twitter il proprio disappunto per le dichiarazioni di Tare: "In merito alle dichiarazioni rilasciate dal signor Tare, noto alcune stonature: l'incontro non è stato due settimane fa ma l'altro ieri e eTare non era presente. Secondo: non sappiamo a chi Tare abbia recapitato le sue offerte di rinnovo nell'ultimo anno visto che a noi non è arrivato nulla e visto che in data 19 febbraio lui stesso ha dic hiarato di non conoscere l'agente di Keita...forse ha sbagliato indirizzo mail a cui inviare i documenti? E nel frattempo hanno trovato l'accordo con un'altra squadra. Tobal Balde Diao" pic.twitter.com/QO54butV9n — Tobal Balde Diao (@tobalbalde) 8 giugno 2017

21.20 PARLA TARE - Attraverso il sito ufficiale della Lazio il direttore sportivo biancoceleste Igli Tare ha risposto all'agente di Keita: "Prendo atto delle dichiarazioni rilasciate dal Sig. Roberto Calenda, il quale afferma di non aver mai ricevuto alcuna offerta di rinnovo ufficiale per il suo assistito Keita Balde Diao. Tali affermazioni non rispecchiano la realtà. Non più di due settimane fa c'è stato l'ennesimo incontro con lui: al suo assistito è stato offerto ufficialmente un contratto sia lo scorso anno, sia nell'arco della stagione appena terminata. Lo voglio ripetere chiaramente, al calciatore è stato offerto ufficialmente un rinnovo di contratto alle stesse cifre dei top-player della Lazio".



Parole importanti quelle del procuratore Roberto Calenda e un futuro tutto da scrivere per l'attaccante classe '95 della Lazio Keita Baldé. Milan e Juventus se lo contendono, mentre il club biancoceleste si è praticamente rassegnato all'idea di perderlo. Il suo contratto scade a giugno 2018 e tutti i tentativi di raggiungere un accordo per il rinnovo sono falliti.



Ad illustrare la situazione, nell'intervista concessa a Sky Sport, è stato il suo agente Roberto Calenda: "Finalmente dopo un po' di mesi è arrivata la chiamata della Lazio e ci siamo incontrati. Ci è stato comunicato che c’è un accordo con il Milan e che siamo sul mercato. Faremo le nostre valutazioni e decideremo. Il prezzo? Definire un prezzo con la Lazio è un'utopia. Lotito mi ha parlato di molte cose ma non c’è stato nessun discorso sul rinnovo di contratto. Tempistiche? Il mercato finisce il 31 agosto". Il vero ostacolo per il club rossonero, che ha raggiunto un'intesa con Lotito per il doppio acquisto di Biglia e Keita, è la forte preferenza espressa dal giocatore senegalese per la Juventus, che però deve trovare l'accordo sulla valutazione con i biancocelesti.