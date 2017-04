Franck Kessie alla Roma? Un'idea concreta, ma i giallorossi non sono i soli sulle tracce del centrocampista dell'Atalanta. A rivelarlo il suo agente, George Atangana, in un'intervista esclusiva concessa a Zona 11 Footballmarket (in onda questa sera alle 23 su RaiSport+), della quale vi proponiamo un'anticipazione: "Sì, la Roma è in vantaggio per Kessie, ma non abbiamo ancora chiuso perché ci sono altri top club interessati che mi stanno continuando a chiamare".



Di chi si tratta? Club di Premier League o il Milan rilanciato dal closing, sono tante le squadre che negli ultimi mesi si sono fatte avanti: alle 23 l'intervista integrale con ulteriori dettagli sul futuro di Kessie.