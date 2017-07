Bruno Satin, agente di Koulibaly, ha parlato a Foot221.com del futuro del suo assistito: ''E' complicato parlare di tutti i problemi che ci sono stati attorno a Koulibaly lo scorso anno. De Laurentiis è un presidente che non ha bisogno di soldi, che ama mostrare a tutti che è il capo. Forte di tutto ciò, c'è un momento in cui vi si rende conto che se il club ti propone tutto ciò che vuoi, non ha senso cambiare. Abbiamo sentito che Kalidou non poteva lasciare il club. La decisione è stata quella di rinegoziare il contratto e adesso ha un buon salario, che corrisponde al suo valore. Futuro? Kalidou non ha offerte per adesso, la situazione è stabile. Quando si è al livello top europeo non è la stessa cosa rispetto a quando si è in un piccolo club. Kalidou è in una squadra che può vincere lo scudetto ora come ora, il Napoli aspira a guadagnare un posto nella prossima Champions League. Questo è un top livello europeo. Non c'è nessuna urgenza di partire''.