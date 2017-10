Parlando ai microfoni di Radio Crc, l'agente di Kalidou Koulibaly, Bruno Satin ha parlato del futuro del centrale del Napoli: “E’ difficile mantenere un elevato livello di competitività: la Juve ha perso Bonucci mentre Chiellini e Barzagli sono un po' invecchiati. La Juve ha un punto in più dello scorso anno, ma la cosa incredibile non è il rendimento della Juventus, ma quello di Napoli e Inter. Chi fa più spettacolo è il Napoli e lo fa contro ogni avversario anche contro l’Inter che si è chiuso in difesa senza provare ad attaccare e questo vuol dire che tutti temono il Napoli.

IL GENOA - "Non ho visto la partita col Genoa, ma ho parlato con Koulibaly e mi ha detto che il Napoli ha rischiato un po' nel finale, ma giocando ogni 3 giorni è comprensibile un calo. Rispetto alla scorsa stagione, però, adesso porta a casa il risultato. Non è facile vincere in trasferta, ma i 3 punti di Marassi sono importanti. Sarri è un perfezionista, vuole sempre la squadra al top, ma ho visto i gol di Mertens, mica male!"

BARCELLONA E MERCATO - "Sono a Madrid, non a Barcellona. Non credo che il Barca abbia i soldi per comprare Koulibaly. Sport è un giornale di Barcellona, ma non darei retta a queste notizie. Non mi stupirei se qualcuno chiedesse di Koulibaly, ma lui è concentrato sul Napoli quindi non è un problema. Kalidou ha la testa alla gara col Sassuolo e a quella contro il Manchester City. In Inghilterra il Napoli ha giocato una partita di altissimo livello, speriamo disputi la stessa gara anche al San Paolo. Si sente un pezzo importante nel Napoli, grazie anche a Sarri che gli dà responsabili e fiducia".