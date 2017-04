Intervistato da fcinternews, Nikki Vusan, agente di Mateo Kovacic, parla del suo assistito e spiega come il suo assistito continui a seguire l'Inter anche da Madrid.



​Kovacic gioca e non gioca...

“Non credo che Mateo non stia giocando abbastanza. I blancos sono la squadra campione d’Europa e questo significa che la rosa è composta da grandi calciatori. Modric è probabilmente il miglior centrocampista del mondo, Kroos ha vinto il Mondiale con la Germania e non dobbiamo dimenticare altri top player come James o Isco. È risaputo che ci siano tante stelle al Real. E devo anche dire che so per certo che il club è molto felice di Kovacic”.



Si dice che Milano e l’Inter gli siano rimaste nel cuore, tanto è che lui stesso si è dichiarato interista…

“Beh questo è vero. Lì ha lasciato tanti amici e trascorso bellissimi momenti. Ma era giunto il tempo di andarsene. In ogni caso segue sempre i nerazzurri, dove tra l’altro gioca un suo grande amico come Brozovic. E questo non cambierà. Continuerà a seguire l’Inter e la Beneamata rimarrà sempre nel suo cuore".



Allora ipotizzare un suo ritorno in nerazzurro o magari in Serie A in estate o nei prossimi anni non è impossibile…

“Non voglio rispondere per evitare speculazioni. Poi sinceramente non so dove sarò io fra cinque anni, figuriamoci se posso parlare di un futuro così lontano di un’altra persona quale è Mateo”.



Almeno può spiegare perché se n’è andato via?

“Credo che nessuno giocatore al mondo rifiuterebbe il Real Madrid. Ad eccezione forse di Francesco Totti”.