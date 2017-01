Krysztof Krychowiak, fratello e agente di Grzegorz Krychowiak, 27enne centrocampista del PSG, parla a Foot Mercato: "Quando Grzegorz ha scelto il Psg sapeva molto bene quanto fosse difficile ciò che rappresentava. Sapeva che c’erano diversi calciatori che giocavano nella sua stessa posizione, pronti a battersi per la titolarità. Naturalmente vuole giocare di più, è concentrato al 100% per lottare per una maglia da titolare. Richieste? Alcuni club, che non posso citare, mi hanno contattato per conoscere la situazione di Grzegorz". Fra le squadre interessate, secondo Tuttosport, c'è anche la Juventus.