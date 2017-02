Vincenzo D'Ippolito, agente di Diego Laxalt, ha parlato a Radio Kiss Kiss del futuro del suo assistito che potrebbe essere in una grande squadra: ''Sta facendo bene, gioca con continuità da un paio d'anni. E' un ragazzo molto intelligente ed ha grandi ambizioni, sicuramente farà sempre meglio. Lui nasce come mezz'ala, poi in Italia l'hanno spostato sull'esterno, ma credo che tornerà a fare la mezz'ala sinistra. Credo sia un po' sprecato come esterno difensivo. Credo che sia pronto per una squadra come il Napoli. Sulla possibilità che possa venire, non lo so. Sicuramente gli farebbe piacere ritrovare Sarri, che è diventato l'allenatore più bravo che c'è in Europa''.