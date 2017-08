L'agente di Diego Laxalt - Vincenzo D'Ippolito - ha parlato dell'interesse di Roma e Fiorentina per il giocatore del Genoa a PagineRomaniste.com: "Sfida tra giallorossi e viola per Laxalt? Stiamo pensando anche adesso come è accaduto a gennaio scorso con Spalletti. La Roma si è fatta viva? Sì, ma non tramite Monchi, tramite altre persone. Fiorentina ipotesi concreta? Ha fatto passi concreti, vediamo questa settimana".