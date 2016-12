Intervistato da Italiacalcio24.it Vincenzo D'Ippolito, intermediario che cura in Italia gli interessi di Diego Laxalt, ha parlato del rapporto tra il giocatore e il Genoa e commentato le indiscrezioni di mercato: "Sento spesso il giocatore e posso affermare con assoluta certezza il fatto che sia decisamente contento della sua esperienza al Genoa. Laxalt, tra l'altro, è un ragazzo eccezionale, un professionista esemplare che difficilmente non riesce ad andare d'accordo con gli altri. Non ha mai avuto alcun tipo di problema con gli allenatori, si è sempre messo a completa disposizione di Gasperini e, successivamente, di Juric; del resto, non è un segreto che entrambi i tecnici abbiano sviluppato un certo livello di stima nei suoi confronti.



Inter? Non c'è stato nulla che non sia andato per il verso giusto con i nerazzurri, assolutamente. L'Inter portò a termine l’acquisto di Laxalt perché era realmente intenzionata a puntare su di lui per il futuro, credeva fermamente nel talento e nel potenziale del giocatore. La scorsa estate, poi, i nerazzurri hanno maturato un certo interesse per Ansaldi del Genoa e, considerando il fatto che l'uruguaiano si trovasse in prestito con diritto di riscatto proprio al club ligure, hanno deciso a malincuore di sacrificare il ragazzo nella trattativa per il difensore argentino. Sono le dure regole non scritte dettate dal mercato, purtroppo.



Mercato? L'unica certezza, al momento, è che il Genoa, considerato il suo valore e la sua costanza di rendimento, non si priverà di Laxalt a gennaio. Si tratta, tuttavia, di un punto fermo della nazionale uruguaiana, quindi è lecito che il suo nome attiri una certa attenzione. C'è da registrare, in questo senso, l'interesse di diversi club italiani, anche se gli approcci più concreti sono stati recentemente effettuati da due club inglesi. Ripeto, comunque, che non c'è alcuna possibilità che il giocatore lasci i rossoblu nella finestra di mercato invernale".