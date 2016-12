Hasan Cetinkaya, agente di Victor Lindelof - difensore classe '94 del Benfica che piace molto all'Inter - ha parlato al quotidiano svedese Aftonbladet: "Abbiamo l'offerta di un club sul tavolo, parlerò con lui e con il Benfica. Victor è giovane, gioca in club che lotta per il titolo ed è in Champions League. Ha un ruolo fondamentale in questo club, bisogna pensare a cosa è meglio per il suo futuro".