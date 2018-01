Il futuro di Pol Lirola è al centro dei discorsi di mercato che la Juventus sta portando avanti in queste ore. Il laterale attualmente in prestito al Sassuolo potrebbe non rientrare alla base una volta terminati i due anni di prestito con la squadra neroverde. Ecco cosa ha raccontato, in esclusiva ai nostri microfoni, l'agente dello spagnolo Bruno Zandonadi.



Quale pensa che sia la strada migliore per il futuro di Pol? Tornare alla Juve oppure continuare in un club più piccolo?

"Questo non dipende dal lui. Quello che conta è che adesso il calciatore è felice di rimanere al Sassuolo, è in grande club che lo ha sempre trattato bene."



