Bruno Zandonadi, agente di Pol Lirola, parla del suo assistito ai microfoni di TuttoJuve.com.



La Juventus lo ha acquistato nel gennaio 2015 dall'Espanyol. Ci può raccontare come andò l'operazione?

"La Juventus ha una grande rete di scout che ha seguito Pol per molto tempo. Nell'anno in cui è stato il giovane migliore della Spagna, la Juventus e altre squadre che lo volevano fecero un passo avanti ma fin dall'inizio lui è voluto andare alla Juve. Fin da bambino era tifoso di questa squadra, ha anche una foto da piccolo in cui è raffigurato con la maglia bianconera".



Come sono i rapporti coi bianconeri? Come è il loro feedback nei confronti del suo assistito?

"I rapporti sono buoni, non conosco bene i giudizi ma la valutazione è molto buona. Pol ha un contratto di 5 anni con la Juve e il suo sogno è quello di giocare per loro un giorno".



A gennaio c'è stata la possibilità di farlo rientrare dal prestito?

"No, a gennaio non c'è stato nessun contatto per rientrare alla Juventus".



In estate ritornerà alla Juventus? Cosa ci può dire a riguardo...

"E' in prestito biennale al Sassuolo e se non ci sono novità, terminerà i due anni in Emilia. E' molto contento di giocare li".