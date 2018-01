Stanislav Lobotka è l'ultimo obiettivo dell'Inter per il centrocampo. Slovacco classe '94 è sotto contratto con il Celta Vigo in Spagna e il suo agente, Branislav Jasurek, ha confermato i contatti con i nerazzurri ai microfoni di FcInterNews. Una richiesta di informazioni che è stata stoppata dalla richiesta del club spagnolo.



QUALITA' - "Lobotka è uno dei migliori calciatori del Celta Vigo. Ama toccare molti palloni. Giocare la palla. Ha molta forza. Diciamo che è un giocatore simile a Radja Nainggolan anche se il belga segna di più".



CONTATTI CON L'INTER - "Beh, certo. Come mi sono arrivati anche i rumors secondo i quali Lobotka piaccia anche a Arsenal, Real Madrid o Barcellona. Posso dire però che non è arrivata alcuna offerta ufficiale per un suo trasferimento. Ho parlato con 3 o 4 squadre in Italia. All'Inter ho solo risposto a due domande. La prima relativa alla situazione del mio assistito. La seconda su quanto costi il suo cartellino. Nulla di più. Abbiamo scambiato qualche messaggio".



RICHIESTA - "In Spagna è molto semplice. Ci sono le clausole. Quella di Stanislav è di 35 milioni di euro. Poi eventualmente sarà la società iberica ha stabilire un prezzo più basso. In prestito è impossibile".