Irakli Khvedeliani, agente dell'agenzia PlayersAgency, che collabora con il portiere dello Zorya, Andrij Lunin, parla a Radio Crc: "Ci sono diversi club sulle tracce di Lunin, penso anche al RB Salisburgo in Austria. Anche in Italia alcuni club hanno mostrato interesse, in passato c’era la Juventus mentre al momento ci sono Inter e Leicester sul giocatore. Non so di interessi di Napoli e Roma, ma non posso escludere contatti con il club". Classe '99, nell'ultimo turno il suo Zorya ha perso 4-0 con la Dinamo Kiev.