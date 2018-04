Domani sera sfiderà la Juventus in una partita d’importanza capitale nella corsa alla Champions League. Ma l’Inter ha già ottenuto una piccola ma significativa vittoria nell’eterno duello con i bianconeri. In un ring senza dubbio particolare, dove al posto dei guantoni vengono utilizzati contratti e schermaglie varie. I nerazzurri sono infatti sempre più vicini ad uno dei prospetti più interessanti in giro per l’Europa: Andryi Lunin, portiere dello Zorya Luhansk. L’estremo difensore, spesso paragonato a Buffon, è seguito da tempo da Ausilio e dal suo gruppo di lavoro. Ma anche la Juventus ha fatto un tentativo per il giocatore, andato però male: uno degli agenti del ragazzo, in una recente intervista, ha fornito i dettagli del caso.



INSERIMENTO FALLITO - In un’intervista a Football-Ua Irakly Hvedeliani, membro dell’entourage del giovane portiere, ha infatti rivelato che la prima squadra a chiedere informazioni su Lunin è stata il Salisburgo: “Il primo vero interesse per lui si è registrato alla fine del 2017, quando il capo scout del Salisburgo si è presentato con una proposta di 600.000 euro, rispedita immediatamente al mittente dalla Zorya”. Ma gli austriaci non sono gli unici ad essere stati respinti nella caccia al baby portiere: “Sono stato chiamato dal noto agente Lorenzo Bedin, già collaboratore di Kaladze, che ha chiesto informazioni su Lunin. Successivamente, Lorenzo ha invitato i rappresentanti del ragazzo a Torino per discutere in modo più approfondito le opzioni per una possibile cooperazione. Ma l'incontro non c’è mai stato: Lunin ha detto ai dirigenti della Juve che non si sarebbero incontrati senza il permesso dello Zorya”. Un tentativo, un inserimento a fari spenti, un sorpasso mai avvenuto.



PREZZO FISSATO - L’Inter osserva, attenta, l’evolversi della situazione. Vigile, ascolta pareri, prende informazioni. Sull’interessamento dei nerazzurri Hvedeliani si è così espresso: “Non so nulla dell'interesse dell'Inter, ne ho letto solo sulla stampa. Ma qui bisogna capire un dettaglio importante: non tutti i club vogliono pagare i soldi che lo Zorya vuole per il ragazzo. Il loro ds, Sergei Rafailov, è molto esperto: per 1-2 milioni è improbabile che cedano il giocatore. Lo vorranno far partire per 5-6 milioni, non di meno, ma con la condizione che sarà il club a trattare”. Il prezzo è fatto, la cifra è fissata: Ausilio, forte del gradimento del giovane portiere, non forzerà i tempi. Conscio però di una minaccia che incombe: il Leicester ha messo gli occhi su Lunin, e i milioni inglesi possono diventare un problema. I nerazzurri stanno apprestando il tutto, la sinergia con il Bologna è pronta. Trovato l’accordo con gli ucraini, Lunin verrà tesserato con la collaborazione degli emiliani, per non occupare il secondo e ultimo slot per gli extracomunitari (il primo sarà di Lautaro Martinez). Inserimento fallito, sorpasso della Juve mai arrivato: ora però l’Inter deve tagliare il traguardo.



@andreasereni90