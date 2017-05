Tra i tanti difensori seguiti dall'Inter in vista della prossima estate ce n'è uno che piace più degli altri: Kostas Manolas. Lui più dei vari de Vrij e Marquinhos, con Piero Ausilio che è al lavoro per cercare di abbassare l'alta valutazione (di circa 45 milioni di euro) che la Roma ne fa. Un nome che diventerebbe ancora più caldo nel caso in cui Luciano Spalletti raccogliesse l'eredità di Stefano Pioli per diventare l'allenatore dei nerazzurri.



'NE POSSIAMO PARLARE' - Sull'argomento è intervenuto, a fcinter1908, l'agente del centrale greco, John Evangelopoulos: "Attualmente Spalletti è l'allenatore della Roma e Manolas è un giocatore della Roma. Se Spalletti diventerà l'allenatore dell'Inter e i nerazzurri decidessero di acquistare Kostas ne possiamo parlare, ovviamente nel momento in cui la Roma deciderà di venderlo. Al momento non dico altro".