Kostas Manolas non andrà allo Zenit di San Pietroburgo. Il difensore greco ha chiuso la porta al suo possibile approdo alla corte di Roberto Mancini e, nonostante i tentativi in extremis degli ultimi giorni, la trattativa può definirsi ufficialmente saltata. Il difensore della Roma è aggregato in ritiro a Pinzolo, ma la possibilità di un addio continuano a rimanere alte.



L'AGENTE APRE ALL'ADDIO - Il ds Monchi ha provato a bloccare il greco, ribadendo che lui e Nainggolan resteranno in giallorosso, ma il suo agente, Ioannis Evangelopoulos ha confermato a Tmw la possibilità di una nuova trattativa per portare Manolas lontano da Trigoria, ma non allo Zenit: "Preferisco non commentare quanto accaduto con lo Zenit. Mi limito a dire che è stata presa una decisione, ma non vado oltre. Kostas si trova in ritiro con la squadra e sta lavorando".



INTER E JUVE UNA POSSIBILITA' - "Il rinnovo? No, lui è già della Roma: ha un contratto per altri due anni. Se possono tornare alla carica altre squadre come l'Inter? Beh, l'Inter può essere una possibilità al pari di altre squadre: il Barcellona il Real Madrid anche la Juventus può esserlo...".