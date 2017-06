Mario Giuffredi, l'agente del terzino della Roma Mario Rui, ha parlato ai microfoni di Radio Crc del futuro del suo assistito, da tempo in trattative con il Napoli: "Ha scelto Napoli già da giorni, almeno 4-5 giorni, ha accettato la proposta del club azzurro. Avevamo dato l'ok alla Roma per la permanenza, ma nel calciomercato le dinamiche cambiano tutto e Giuntoli è stato un martello, convincendo Mario Rui e la proposta del Napoli l'ha colpito così come la volontà di Giuntoli e Sarri".



ACCORDO IN VISTA DEL RITIRO - "Abbiamo fatto le nostre valutazioni. Sarri lo vuole quanto prima in ritiro, se c'è razionalità da parte di tutti per fine settimana prossima andrà in porto l'affare. Due terzini? Credo che uno dei due terzini attuali sia in uscita. Posto da titolare? Nei grandi club c'è concorrenza, nei club come Napoli, Inter, Juve ecc vai lì e te la giochi. Chi vuole il posto da titolare garantito deve andare in una piccola".



NON FA PANCHINA A GHOULAM - "​Io conosco Mario Rui, è forte tecnicamente e caratterialmente, se la giocherà per il posto senza dubbio. Panchina a Ghoulam? Chi lo pensa dovrà aspettare il verdetto del campo, ma io credo siano entrambi forti ed in base a chi è più in forma si alterneranno. Mario Rui si sta già allenando, è in forma e vuole dimostrare di essere pronto da subito. Resistenza Roma? Troveranno un accordo, la volontà del giocatore è fondamentale, tenere i giocatori senza voglia non è nell'interesse dei club".