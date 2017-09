. Il duttile centrocampista classe '90, di proprietà della Juventus, ha trascorso gli ultimi anni diviso tra vari prestiti in giro per l'Italia e allo Zulte Waregem in Belgio. Marrone, tra le altre, è un ex anche del Sassuolo, prossimo avversario della Vecchia Signora in campionato. Oggi è al Bari in Serie B ed è tra i preferiti di Fabio Grosso, ex tecnico della Primavera bianconera. Leggi qui le dichiarazioni di Puglisi.