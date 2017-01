Tra la decisione di Evra che non arriva e l'affare Kolasinac che si complica, la Juventus è ancora alle prese con la questione fascia sinistra, in cui pare prendere quota l'ipotesi di dare fiducia al proprio vivaio, provando a rivalutare Federico Mattiello. L'agente del giocatore, Andrea Pastorello, in esclusiva a SpazioJ, ha infatti risposto così: “Mattia rimane alla Juventus, questa mattina abbiamo incontrato la società, che ha deciso di non mettere il giocatore sul mercato e proseguire il rapporto almeno fino al termine di questa stagione”. La sua avventura al Chievo era stata positiva, ma si era conclusa con il terribile infortunio contro la Roma. Le varie squadre di Serie A però non si sono dimenticate il suo valore, in questa sessione infatti è stato cercato spesso prima della chiusura della società bianconera: “Siamo onorati dell’interesse di molti club, noi non abbiamo mai rifiutato il Pescara o qualche altro club, è stata la Juventus a non voler cedere il ragazzo e a porre un veto alla sua cessione”.