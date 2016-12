Miguel Borja, in Italia, non ha lasciato un bel ricordo: a Livorno 8 presenze e 0 gol. Ora è pronto a tornarci, visto l'interesse del Genoa. Queste le parole dell'agente dell'attaccante dell'Atletico Nacional a riguardo: "Ci sono stati diversi contatti, ma ad oggi l'unica offerta formale che abbiamo ricevuto è quella del Genoa. La proposta tuttavia non è soddisfacente. Ne riparleremo, speriamo ci siano sviluppi. Ho saputo che piace al Siviglia e a Sampaoli, ma non c'è nulla. Palmeiras, Cruz Azul e America? Niente di concreto. Cina? Miguel ha detto che lì non vuole andare, ma è bene sottolineare che la proposta presentata dagli intermediari è stata folle". Dalla Colombia il dopo Pavoletti?