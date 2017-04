Panos Galariotis, agente di Kostas Mitroglou ha parlato ai microfoni di FcInter1908 delle voci di mercato che lo hanno accostato all'Inter: "Osservatori dell’Inter? Non posso dire nulla su questo, il giocatore è solo concentrato sul finale di stagione e alla conquista del campionato con il Benfica. In passato è stato vicinissimo al Milan più che all’Inter. E’ stato a un passo dai rossoneri, ma sulle recenti voci dell’Inter non posso dire nulla. Non è nel mio stile commentare questi rumor”.