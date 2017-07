L'arrivo sempre più probabile di Lucas Biglia apre qualche dubbio sulla titolarità di Riccardo Montolivo in vista della prossima stagione. L'agente del giocatore, Giovanni Branchini, commenta così alla Gazzetta dello Sport: “Riccardo tornerà utile a Montella. In questi anni, più che gli infortuni, ha pagato gli insuccessi di un periodo oscuro. È arrivato dopo l’addio di Ibra e Thiago Silva e come tutti gli altri è stato messo in discussione. I tifosi ragionano con la pancia, vogliono i risultati e lo spettacolo. Figurarsi che era un regista e si è adattato a fare il mediano: sono certo che sarà una piacevole sorpresa per tutti, a cominciare dal suo mister”.